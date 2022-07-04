Легкий на заем: премьер объявил о новых преференциях для бизнеса

Российская экономика остается в зеленой зоне, заявил премьер Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 4 июля. Несмотря на санкции, ВВП за первые пять месяцев этого года вырос на 0,5%, а промышленное производство — почти на 3% . Для поддержки бизнеса в ближайшие месяцы в РФ запустят промышленную ипотеку под 5% , сообщил глава кабмина. Также он анонсировал существенные преференции в новых моделях промкластеров. Как пояснили «Известиям» в ГД, инициатива позволит создать масштабные и капиталоемкие производства на длинные и недорогие деньги.

Оценка обстановки

По мнению председателя правительства, на фоне санкций российская промышленность в целом продемонстрировала устойчивость и подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам.

— За пять месяцев объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении. Экономика пока остается в зеленой зоне . Рост ВВП в январе—мае текущего года, по оценке министерства экономического развития, составил 0,5%, — сообщил глава кабмина.

В мае 2022 года российская экономика сократилась на 4,3% в годовом выражении, сообщил в конце июня Минэк. Ведомство назвало основными факторами снижения ВВП транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. Однако, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, спад экономики в 2022 году может оказаться значительно ниже текущих официальных прогнозов, если все же удастся оживить внутренний рынок .

Легкий на заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы поддержать экономику, правительство уже в ближайшие месяцы запустит льготную кредитную программу для бизнеса , заявил премьер. Займы под низкие проценты должны устранить инфраструктурные ограничения и открыть возможности для быстрой реализации инновационных проектов.

— Важный механизм — так называемая промышленная ипотека . Вы знаете, что это тоже инициатива главы государства, — напомнил Михаил Мишустин. — Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок .

Помимо этой льготной кредитной программы в правительстве готовят новые преференции для бизнеса. Помощь от государства получат прежде всего производители стратегически важной продукции .

— По поручению президента совсем скоро правительство представит обновленную модель промышленных кластеров. Компании-резиденты, которые смогут наладить производство продукции из перечня критического импорта, получат еще больше преференций. Это доступ к долгосрочному финансированию, а также налоговые льготы и гарантии сбыта продукции. Особо подчеркну: речь идет не про косметические настройки, а про существенную мотивацию бизнеса , — сказал премьер.

На ПМЭФ в июне этого года президент поручил кабмину подготовить к осени новые параметры работы промышленных кластеров. Проекты, запускаемые там, должны получить долгосрочный и доступный кредитный ресурс сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых в рублях. Глава государства отметил, что необходимо реализовать упрощенное администрирование при минимальном или полном отсутствии проверок.

Легкий на заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Что касается в целом ситуации в мире, санкционные барьеры и запреты, по мнению премьера, кардинально изменили экономические отношения. Теперь ни одна страна никогда больше не сможет гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. Это значит, что России предстоит в сжатые сроки достичь технологического суверенитета , то есть выработать необходимые компетенции и технологии для самообеспечения. Это непростая, но посильная для РФ задача, считает Михаил Мишустин.

— Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей . Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт, — добавил председатель правительства.

Длинные деньги

В парламенте поддержали обновление кластеров. Как заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, речь идет о создании масштабных и капиталоемких новых производств.

— Эта инициатива направлена на получение длинных и недорогих денег. Так развивал свой производственный и научный потенциал Китай . Их банки кредитовали согласованные инвестпроекты под минимальные проценты и сроком на 10 лет и более. Результаты мы видим сегодня, — подчеркнул политик. — У нас же, согласно либеральной модели, принято было в этом вопросе полагаться на «невидимую руку рынка» , что означало возведение показателя прибыли в абсолютную величину, так что капиталоемкие инвестпроекты у нас были в основном в нефтегазовом секторе.

Некоторые решения по поддержке бизнеса стоит пересмотреть, например в отношении разорившихся предприятий , считает зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. С 1 апреля кабмин ввел масштабный мораторий на банкротство. Он коснулся практически всех юридических и физических лиц, а не только пострадавших от кризиса отраслей, как это было во время пандемии. Исключение сделали только для проблемных застройщиков.

Легкий на заем Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Триллионы рублей зависли в расчетах. Этих денег не хватает на кредитование для малого и среднего бизнеса в регионах, — сказал «Известиям» депутат.

На это уже жаловались и кредитные организации. В апреле банки из топ-5 крупнейших по размеру капитала (Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк) настаивали, что на время моратория на банкротства не должно замораживаться принудительное взыскание по возникшим до его введения долгам, а также начисление неустоек.