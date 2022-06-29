В пользу бизнеса: как право может обеспечить подъем экономики

Юбилейный, Х Петербургский международный юридический форум открывается 29 июня. На нем обсудят реформирование законодательства в пользу бизнеса, правовую поддержку компаний, занимающихся международной торговлей в условиях внешних ограничений, юридические вопросы, возникающие из-за ухода с российского рынка ряда иностранных компаний. Кроме того, на форуме представят новая концепцию юридического образования, что обусловлено скорым выходом России из Болонского процесса, сообщила «Известиям» руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

ПМЮФ-2022 пройдет с 29 июня по 1 июля в КВЦ «Экспофорум». На нем ожидают более двух тысяч участников из 28 стран, сообщили организаторы мероприятия.

В десятый раз

Поиск правовых инструментов, которые обеспечат экономический рост в условиях внешних ограничений, юридическая поддержка международной торговли, усовершенствование трудовой политики внутри страны — основные темы, которые обсудят на Х Петербургском международном юридическом форуме, сообщили «Известиям» его организаторы. ПМЮФ-2022 пройдет с 29 июня по 1 июля в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его организаторы — Министерство юстиции РФ и фонд «Росконгресс».

Свое участие в форуме подтвердили представители 28 стран. В частности, приедут министры юстиции Армении, Казахстана, Киргизии, Сирии, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс». Это особо важно в ситуации, когда у предпринимателей возникли определенные трудности с международным сотрудничеством, отметил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

— У представителей российского бизнеса есть вопросы, связанные с расчетами, ответственностью перед партнерами в условиях ограничений, соблюдением трудовых прав сотрудников в приостанавливающих свою деятельность организациях. Наша задача — дать все необходимые юридические консультации и разъяснения, а также выработать правовые механизмы, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес в любой точке мира, — рассказал он «Известиям».

Еще одна проблема, которую планируют поднять на ПМЮФ, — реформирование действующего законодательства в пользу бизнеса, в том числе шаги, которые позволят снизить силовое давление на предпринимателей, сообщила «Известиям» один из спикеров форума, гендиректор платформы «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

В качестве примера она привела ситуацию, которую породило активное импортозамещение. Все больше предпринимателей заключают договоры, связанные с государственными закупками. Но не все, в итоге, в состоянии их выполнить.

— В результате предприниматели нередко попадают под машину силового давления, к ним применяются специальные и общеуголовные составы мошенничества. Мы выступаем с законодательной инициативой: лиц, впервые совершивших преступление, связанное с преднамеренным невыполнением или ненадлежащим выполнением контрактных обязательств в сфере госзакупок, освободить от уголовной ответственности, если они в полном объеме возместили ущерб, — отметила спикер Элина Сидоренко.

Кроме того, на ПМЮФ-2022 платформа «ЗаБизнес.РФ» выступит за декриминализацию ряда статей УК РФ, которые нередко используются для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, в том числе и при рейдерском захвате бизнеса.

Деловая программа форума состоит из шести блоков: «Право, бизнес, санкции», «Человек и право», «Право в международных отношениях», «Цифровая трансформация», «Контрольно-надзорная деятельность и регуляторика», «Правосудие и процесс». Юристы разных специализаций примут участие в более чем 80 сессиях и круглых столах, обсудят продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений. Подробно ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте форума legalforum.info.

Новая концепция образования

За день до открытия ПМЮФ, 28 июня, прошел Международный молодежный юридический форум. Молодые юристы встретились с представителями органов власти, учеными и предпринимателями, обсудили тенденции развития правовых институтов в условиях новой реальности.

В частности, с молодыми людьми побеседовала руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

— Мы обсудили привлечение молодежи к выборному процессу. Также рассказали о нашем международном проекте по защите интересов соотечественников, в том числе, спортсменов, и оказанию им правовой поддержки. Проект был создан в этом году при поддержке МИДа и партнеров, — поделилась она с «Известиями».

АЮР на форуме представит новую концепцию юридического образования, сказала Елена Спиридонова.

— Как мы помним, Россия отказывается от участия в Болонском процессе. Мы переходим на свою систему, она будет представлена на форуме 30 июня. Первыми ее опробуют студенты юридических вузов, — сообщила она.

Ранее первый замминистра юстиции Евгений Забарчук отмечал, что развитие юридического образования станет одной из обязательных тем обсуждения на полях ПМЮФ. По его словам, российская правовая система постоянно требует притока молодых квалифицированных юридических кадров.

— В целом наши ожидания от форума достаточно велики. В первую очередь нас волнует долгожданный сбор и консолидация юридического сообщества. Сейчас, с уходом крупных международных игроков, юридический рынок в России будет выглядеть несколько по-другому, — сказала Елена Спиридонова.

Она добавила, что на площадке ПМЮФ в том числе будут присутствовать представители юридического сообщества ДНР и ЛНР. Ассоциация юристов России планирует установить с ними личный контакт, подписать договоры о сотрудничестве, чтобы в дальнейшем выстраивать единое правовое пространство.