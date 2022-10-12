Захарова указала на попытки Запада ввязать мир в антироссийские игры

Регионы мира категорично отвергают попытки коллективного Запада ввязать их в антироссийские игры. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Известий» 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть же объективная картина — картина, когда страны, регионы мира ответили коллективному западу категорично «нет» на все попытки ввязать их в антироссийские игры», — рассказала Захарова.

По ее словам, против изоляции России уже выступили страны Азии, Африки и многие другие. Все это, подчеркнула Захарова, подтверждает множество протокольных и субстантивных документов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября заявил о невозможности изолировать Россию.

Кроме того, президент призвал бизнес развернуть логистику в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

В конце августа о провале попыток изолировать страну заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия остается страной с передовой наукой, развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.

В середине августа Владимир Путин также отмечал бесперспективность политики изоляции РФ. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.