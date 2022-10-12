Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде посоветовали Японии обратить внимание на химоружие США
Мир
Гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев для переговоров с Зеленским 13 октября
Общество
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом новой провокации на АЭС
Мир
Россия подпишет соглашение о строительстве АЭС в Марокко
Мир
США не будут вводить вторичные санкции за покупку нефти выше «потолка цен»
Мир
Ереван сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в Армению
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы вносить вклад в реализацию соглашений Еревана и Баку
Экономика
Эксперт заявил о нахождении США в состоянии легкой рецессии
Общество
Опрос выявил положительное отношение россиян к вхождению новых регионов
Мир
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
Общество
ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт в Нижнем Тагиле
Общество
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Сюжет:

Захарова указала на попытки Запада ввязать мир в антироссийские игры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы мира категорично отвергают попытки коллективного Запада ввязать их в антироссийские игры. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Известий» 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть же объективная картина — картина, когда страны, регионы мира ответили коллективному западу категорично «нет» на все попытки ввязать их в антироссийские игры», — рассказала Захарова.

На поле брань: как Запад отреагировал на ракетные удары по Украине
И возможны ли в нынешней ситуации переговоры между Москвой и Киевом

По ее словам, против изоляции России уже выступили страны Азии, Африки и многие другие. Все это, подчеркнула Захарова, подтверждает множество протокольных и субстантивных документов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября заявил о невозможности изолировать Россию.

Кроме того, президент призвал бизнес развернуть логистику в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

В конце августа о провале попыток изолировать страну заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия остается страной с передовой наукой, развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.

В середине августа Владимир Путин также отмечал бесперспективность политики изоляции РФ. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022