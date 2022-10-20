Посол Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики

Вашингтон пора прекратить безответственную ядерную риторику, так как в ядерном конфликте не может быть победителей. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в интервью журналу Newsweek в четверг, 20 октября.

«Вашингтону пора отказаться от опрометчивой и безответственной ядерной риторики. Нельзя допускать бряцания ядерным оружием. Это крайне деликатный вопрос. Ни на день нельзя забывать, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В ядерном конфликте не может быть победителей», — сказал дипломат.

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