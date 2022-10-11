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В МИД России отвергли обвинение в участии в ядерной риторике

Замглавы МИД Рябков: Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц. Об этом во вторник, 11 октября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Президент США Джо Байден заявил ранее, 7 октября, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, обвинив в угрозе Россию. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в вопросе ядерного оружия проявлять осторожность.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

Как отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. При этом уточнил, что с момента появления ядерного оружия в мире есть понимание того, что победителей в ядерной войне быть не может.

Также дипломат отметил, что с каждым днем всё более утверждается в мысли о том, что «вовлеченность США в военные действия киевского режима».

Еще в сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он отмечал, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия.

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