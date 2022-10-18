Пентагон назвал условия использования ядерного оружия

США готовы, если надо, использовать ядерное вооружение, в настоящее время признавая отсутствие признаков подготовки России к его применению. Об этом заявил во вторник., 18 октября, на регулярном брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос, может ли Пентагон заверить американцев в том, что военные США готовы отреагировать на якобы возможное примирение ядерного оружия Россией, он ответил утвердительно. По его словам, Вашингтон в этом случае применит потенциал сдерживания.

«Да, мы в полной мере готовы. Мы продолжаем следить за ситуацией очень пристально», — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что свидетельств того, что Россия решила использовать ядерное оружие, нет.

«Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания», — заключил он.

17 октября бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен высказал мнение, что у президента России Владимира Путина нет ни одной причины применять ядерное оружие на Украине. По его словам, заявления о якобы возможности применения Россией ядерного оружия лишено всякого смысла, поскольку Москва не проиграет в украинском конфликте.

Накануне, 16 октября, в Белом доме заявили об ответе США на ядерный удар РФ «независимо от его масштаба». Там добавили также, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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