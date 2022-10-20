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Посол РФ в Вашингтоне призвал США не «размахивать ядерной дубинкой»

Посол Антонов: Вашингтону пора отказаться от непродуманной ядерной риторики
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Hanah Abercromb
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Вашингтону пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Об этом 20 октября заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить — ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет», — написал он в статье для «Российской газеты».

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«Верю, что мы не подошли, несмотря на все сложности, к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Надеюсь, что люди здравого смысла поддержат меня в том, что повторения взрывоопасной ситуации 60-х годов прошлого столетия допускать нельзя», — подчеркнул посол.

В то же время, по его словам, сегодня инфраструктура коммуникации Москвы с Вашингтоном обрушена.

Антонов указал на попытки российских дипломатов в Вашингтоне наладить контакты и на то, что американская администрация их отвергла.

Ранее, 18 октября, пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон готов, если надо, использовать ядерное вооружение. При этом он подчеркнул, что свидетельств того, что Россия решила использовать ядерное оружие, нет.

До этого, 16 октября, в Белом доме заявили об ответе США на ядерный удар РФ «независимо от его масштаба». Там также добавили, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Отношения РФ и США ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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