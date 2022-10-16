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В Белом доме заявили об ответе США на ядерный удар РФ «независимо от его масштаба»

Помощник президента США Салливан: США ответит на ядерный удар РФ по Украине «независимо от его масштаба»
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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В случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответные меры США не будут зависеть от того, каким образом и в каком масштабе оно будет применено. Об этом заявил в воскресенье, 16 октября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине. И мы не собираемся делать градации», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан также добавил, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

Ранее в воскресенье обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис заметил, что политика президента США Джо Байдена по Украине может привести к ядерной войне. По его словам, США не должны действовать безрассудно, поскольку им противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.

14 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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