Лавров заявил о готовности рассмотреть сигнал от США о начале диалога

Россия не будет бегать за Западом для диалога по Украине, но готова рассмотреть сигнал от Вашингтона о начале переговоров, когда такой поступит. Об этом 13 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии «Известиям».

«К нам никто [на Западе] с серьезными предложениями не обращался, бегать за ними мы не собираемся», — сказал глава российской дипломатии.

Он напомнил, что Москва уже откликалась на предложение переговоров и в конце марта в Стамбуле на основе предложения украинской стороны удалось достигнуть результата. Он предположил, что Киев получил указание прекратить переговоры из-за плохой переговорной позиции.

Что именно может послужить сигналом к диалогу со стороны Вашингтона, глава МИД РФ не уточнил.



«Я понятия не имею. У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у [президента Украины Владимира] Зеленского. Я не знаю, что может послужить серьезным сигналом, но когда какой-то сигнал поступит, мы будем готовы его рассмотреть», — заключил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не выступили с предложениями о переговорах лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Он обратил внимание, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре не обсуждали идею Турции провести пятисторонние переговоры по Украине.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным. Лавров, в свою очередь, заявил, что заявление Байдена о неготовности к переговорам с Путиным не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может».

10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.