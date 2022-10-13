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Песков заявил, что никаких контактов по встрече Путина и Байдена не ведется

Песков: ни Россия, ни США не выступили с предложениями о переговорах Путина и Байдена
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Ни Россия, ни США не выступили с предложениями о переговорах лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в четверг, 13 октября, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, ни мы, ни американцы этого не инициировали», — ответил он на вопрос о возможности встречи глав государств на полях саммита G20.

Песков также добавил, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре не осуждали идею Турции провести пятисторонние переговоры по Украине.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным. При этом она отметила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

Лавров в свою очередь заявил, что заявление Байдена о неготовности к переговорам с Путиным не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

В Киеве, в свою очередь, выразили нежелание идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

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