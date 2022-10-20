Замгенсека НАТО назвал возобновление сотрудничества с Россией возможным

Заместитель генсека НАТО Марча Джоанэ назвал возможным возобновление сотрудничества между РФ и Европой в том случае, если Москва начнет «играть по правилам Устава ООН». Об этом 20 октября он сообщил в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти (с территории Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», — отметил он.

Ранее, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с РФ. Российский лидер также обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в случае проявления Западом желания возобновить отношения с Россией, в Москве серьезно задумаются, нужно ли это. Россия вынуждена рассчитывать только на себя, не на тех, кто «пляшет под чужую дудку», сказал Лавров.

До этого, 22 апреля, министр указал на то, что несостоятельность и недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира. Он напомнил, что принципы и нормы, которые Запад нарушает, эти страны сами закладывали в основу ВТО, МВФ и Всемирного банка.