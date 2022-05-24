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Лавров оценил готовность Москвы возобновить отношения с Западом

Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает, надо ли это
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае проявления Западом желания возобновить отношения с Россией, в Москве серьезно задумаются, нужно ли это, заявил 23 мая министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру». Его ответы опубликованы на сайте МИД РФ.

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«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал глава МИД РФ.

Россия вынуждена рассчитывать только на себя, не на тех, кто «пляшет под чужую дудку», сказал Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что «так называемые наши западные партнеры» являются отражением бьющего через край высокомерия, непоправимой уверенности в собственной правоте.

Он уточнил, что скорость, с которой западные страны заняли позицию русофобии, поражает. Некоторые люди на Западе все же возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Федора Достоевского, Льва Толстого, менять названия улиц, отметил Лавров.

При этом он заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. России надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, добавил глава МИД.

22 мая японское издание Yahoo News Japan заявило, что отношения Китая и России не пошатнулись на фоне ситуации на Украине, несмотря на то, что страны не состоят в союзе. У Пекина на данный момент куда меньше поводов для конфликта с Москвой, чем с ЕС и НАТО, подчеркнули в материале.

В то же время издание Los Angeles Times написало, что глава комитета национальных штабов вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Поинтской академии заявил, что риск конфликта между мировыми державами растет. По его словам господство американской стороны испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме того, в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил несостоятельность и недоговороспособность Запада, которые становятся всё более очевидными для всех регионов мира. По его словам, в мировом пространстве встал вопрос об осуществлении объективных процессов в единстве с «прихотями Запада» и его преимущественным влиянием в контексте продвижения концепции глобализации для дальнейшего злоупотребления положением в международных делах.

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