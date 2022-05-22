В Японии заявили о стабильно хороших отношениях КНР и РФ

Японское издание Yahoo News Japan заявило, что отношения Китая и России не пошатнулись на фоне ситуации на Украине, несмотря на то, что страны не состоят в союзе.

Автор статьи подчеркнул, что у Пекина на данный момент куда меньше поводов для конфликта с Москвой, чем с ЕС и НАТО. Европейский союз не будет реализовывать критику КНР по причине сохраненного ею нейтралитета по поводу сложившейся ситуации на Украине, отметил эксперт, а китайско-российские отношения не ухудшились с момента начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

«Если Китай, наряду с Россией, враждует с НАТО, поскольку ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.) была создана в противовес расширению организации на Восток, то возникает противоречие по поводу Индии, являющейся полноправным членом ШОС», — сказано в статье.

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Также в материале отмечается, что представители Китайской Народной Республики не могут присутствовать на саммите военного альянса Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который созвал президент Российской Федерации Владимир Путин 16 мая. Китай не входит в данную организацию, однако он никак не относится и к НАТО.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».