Лавров указал на попытки Запада «подыгрывать» русофобии

В МИД РФ отмечают попытки западных правительств, по крайней мере, многих из них, «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне. Об этом 23 мая заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире, многих из них «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне, и даже «играть» на негативных и позорных чувствах. Это тревожит», — сказал Лавров в рамках проекта гимназии им. Е.М.Примакова «100 вопросов лидеру».

Министр иностранных дел признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала спецоперации Запад занял русофобскую позицию.

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«Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков», — указал он.

Министр добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом.

«В начале 20 века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье», — пояснил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что некоторые люди в западных странах все же возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Федора Достоевского, Льва Толстого, менять названия улиц.

До этого, 22 мая, немецкий политолог Кристоф Херстель заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует свою некомпетентность, делая антироссийские заявления. Он также напомнил, что экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова Бербок о «разрушении России» с «языком нацистской Германии».

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается «всплеском оголтелой русофобии в западном обществе». По его словам, экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацисты поощряются и героизируются на государственном уровне, на что Запад закрывает глаза.

Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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