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В Германии сравнили слова Бербок о развале РФ с «языком нацистов»

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Фото: REUTERS/John MacDougall
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Экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о «разрушении» России с «языком нацистов», передает газета Saarbrücker Zeitung в субботу, 21 мая.

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Лафонтен считает, что подобные заявления пришлись бы по душе руководителям Третьего рейха. Кроме того, политик раскритиковал слова Бербок о том, что в планы ФРГ входит отказ от нефти и газа России.

«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», — приводит слова Лафонтена «Газета.Ru».

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Кроме того, бывший руководитель Социал-демократической партии ФРГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел и заявил, что нет политиков глупее ее. Закончил Лафонтен свою речь словами о том, что «зеленые» делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной.

Берлин на сегодняшний день занимается переговорами по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока. Накануне стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров. Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.

10 мая Бербок заявила о сокращении зависимости ФРГ от российских энергоресурсов до нуля и навсегда. В этот же день Reuters сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Отмечается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.

8 мая появилась информация о том, что Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

В конце марта немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил об отказе стран «большой семерки» оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о переходе на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России. Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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