Немецкий политолог Кристоф Херстель 22 мая заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует свою некомпетентность, делая антироссийские заявления.

«Глава МИД Германии госпожа Бербок печально известна всему миру своими грубыми ошибками в речи. Политику, которую она ведет, критикует каждый адекватный немец. Бербок, так же как и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и все его приближенные, своими действиями ставит под угрозу безопасность всей Европы, благосостояние людей, экономику и промышленный сектор своей страны», — сказал политолог в интервью «Известиям».

Он также напомнил, что экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова Бербок о «разрушении России» с «языком нацистской Германии».

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Вместе с тем политолог назвал Бербок «лишь посланником дурных вестей от Шольца».

8 мая появилась информация о том, что Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале. По информации газеты Der Spiegel, протестующие обвинили партию в «разжигании войны» и попытке втянуть страну в украинский конфликт.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля.

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