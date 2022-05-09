В главу МИД Германии Бербок забросали яйцами на предвыборном митинге

В министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок бросили яйца на предвыборном митинге. Об этом 8 мая сообщает газета Der Spiegel.

Инцидент произошел во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале, на котором выступала Бербок.

По информации издания, протестующие обвинили партию в «разжигании войны» и попытке втянуть страну в украинский конфликт. Во время выступления Бербок один из митингующих бросил в министра сырое яйцо, ей пришлось уворачиваться.

Бербок же заявила, в свою очередь, что «больше полагалась на силу слова, чем на бросание яиц». Отмечается, что после инцидента рядом с политиком стояли силовики с прозрачным защитным щитом.

28 апреля лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

При этом жители Германии подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. По состоянию на 1 мая обращение собрало более 108 тыс. подписей.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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