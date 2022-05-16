Путин указал на «оголтелую русофобию» на Западе

На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается «всплеском оголтелой русофобии в западном обществе». На это указал в понедельник, 16 мая, президент России Владимир Путин на открытии юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

Глава государства подчеркнул, что экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацисты поощряются и героизируются на государственном уровне, на что Запад закрывает глаза.

«Всё это сопровождается небывалым всплеском агрессии оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе», — сказал Путин.

Российский лидер призвал противодействовать любым попыткам обеления нацистов и их пособников и вместе защищать память о победе в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

В частности, свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан с конца февраля зарегистрировано в Германии. Как рассказала в начале апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, противоправные деяния варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.

Также в апреле в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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