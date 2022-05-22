Генерал ВС США Милли предупредил о риске конфликта между мировыми державами

Глава Комитета национальных штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Поинтской академии заявил, что риск конфликта между мировыми державами растет. Об этом 21 мая рассказало издание Los Angeles Times.

«Мир, в который вас направляют, имеет потенциал к серьезному международному конфликту между великими державами. И этот потенциал увеличивается, а не уменьшается», — заявил Милли в речи, обращенной к выпускникам военного учебного заведения.

По его словам, Америка больше не является неоспоримой мировой державой, так как ее господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

Материал дополняется