Лавров отметил недоговороспособность Запада

Несостоятельность и недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира. Об этом 22 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком США, не влияли в будущем на объективные процессы, которые в том или ином регионе развиваются, и чтобы Запад не пытался использовать свое преимущественное влияние, созданное в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, для того, чтобы злоупотреблять этим своим положением в международных делах», — отметил он.

Говоря о возможном влиянии санкций на будущее ЕАЭС, Лавров заявил, что западные рестрикции «абсолютно незаконны, нелегитимны».

«Они были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились», — добавил глава российской дипломатии.

Он напомнил, что принципы и нормы, которые Запад нарушает, эти страны сами закладывали в основу ВТО, МВФ и Всемирного банка.

Отношения Москвы и Вашингтона резко осложнились в последние месяцы. США оказывают военную помощь Украине, где Россия проводит специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.

21 апреля американский президент Джо Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн.

В тот же день в МИД России заявили, что РФ вправе рассматривать военные грузы США и НАТО на территории Украины в качестве военных целей.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за отправки оружия Киеву. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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