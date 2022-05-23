Лавров предупредил о невозможности безнаказанно «наступать» на интересы РФ

Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы, заявил 23 мая министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру». Его ответы опубликованы на сайте МИД РФ.

При этом, по его словам, если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, то Москва серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень.

«Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — указал Лавров.

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Как заметил министр, в Кремле будут полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку».

«Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — сказал он.

России надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, убежден Лавров.

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