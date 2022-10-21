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Песков заявил об отсутствии в планах разговора Путина с Байденом

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Metzel
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Планы на проведение телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом после беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином отсутствуют. Об этом 21 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Нет. В повестке нет», — указал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

В свою очередь в Пентагоне, говоря о результатах переговоров между главами оборонных ведомств России и США, отметили, что Остин в разговоре с Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникации на фоне украинского кризиса.

Ранее, 12 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным во время грядущего саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом она отметила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.

13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявление Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

11 октября Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита G20. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

14 октября президент России на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США. Отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

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