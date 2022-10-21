А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте

На канале НВО 19 октября вышел документальный блокбастер «Год первый: Политическая одиссея» — большой и программный фильм об администрации Джо Байдена с января 2021 по март 2022 года. Слова «Россия» и «российский» звучат в фильме 45 раз, «Путин» — 40 раз. Отделы культуры и политики «Известий» посмотрели «Одиссею» и делятся впечатлениями.

Сергей Сычев, кинокритик: «Гомер всё давно объяснил»

Многих американских рецензентов, а об «Одиссее» еще до премьеры написали практически все главные американские СМИ, несколько смутил фильм лауреата «Эмми» Джона Маджио. Их прохладный прием можно объяснить очень легко. Блокбастер снят дорого, в нем приняли участие первые лица администрации Джо Байдена: государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по коммуникациям Белого дома Джейн Псаки и многие другие крупнейшие фигуры современной американской политики. Но проблема в том, что из интервью с ними мы не узнаем практически ничего того, чего не было бы в новостной повестке за последние полтора года. Перед нами будто бы сводка новостных сюжетов с комментариями , ничего более.

Единственным, кто в фильме действительно пытается как-то собрать разрозненные события в единый сюжет, оказывается журналист Дэвид Сангер, шеф Вашингтонского бюро The New York Times. И в его изложении мы видим попытку не столько разобрать год президентства Байдена, сколько ответить миллионам американцев на вопрос: «Где был Байден?», который, вероятно, возникает при обсуждении трудных политических вопросов. Название фильма НВО не просто так отсылает к Гомеру и дает прямой ответ: Байден был в странствиях, подобно Одиссею.

Драматургия фильма несколько проще, чем у Гомера, но параллели проводятся достаточно внятные. Павшая Троя, с которой начались мытарства Одиссея, — это штурмуемый в январе 2021 года Белый дом. Правление Трампа — Троянская война, оставившая «ахейцев», то есть США, в хаосе, погубившая всё хорошее, что было в Америке, в том числе разрушившая добрые отношения со всем миром. Сам Трамп изображен как людоед-циклоп Полифем. Сцилла и Харибда — это Китай и Россия, между которыми приходится лавировать Байдену. Афганистан, пусть это сравнение слишком смелое, можно назначить островом нимфы Калипсо, где Одиссей провел семь лет, а США в Афганистане — куда больше.

В общем, можно продолжить этот ряд, но важнее именно то, что пока Одиссей странствует, на родной Итаке дела идут не очень хорошо, но он об этом большей частью не знает. То же и с Байденом: судя по фильму, его волнуют во внутренних делах только два предмета. Первый — пандемия, с которой он активно начинает бороться и добивается некоторых успехов, которые потом рушатся под штаммом «Дельта». Второй — торжество демократии, которую он проповедует, над автократией, которую репрезентуют в США республиканцы с Трампом, а в мире — Китай, Россия, Афганистан и еще ряд государств . При этом указывается, что борьбу с автократией Байден пытается вести именно демократическими средствами, избегая прямых столкновений и особенно военных конфликтов. То есть применяет качества, свойственные Одиссею, хитроумному, ловкому, красноречивому и благородному. Но не будем забывать и еще об одном гомеровском эпитете: «многострадальный». В фильме с большим сочувствием представлены неудачи Байдена.

Про пандемию мы уже говорили. Но поскольку странствия Одиссея — главный сюжет поэмы Гомера, то и здесь внешняя политика оказывается важнее. И уже на девятой минуте впервые звучит упоминание РФ, зато сразу с фрагментами телерепортажа «России 24». Конфликт Байдена и Путина для авторов становится важнейшим в этом фильме. Начинается он с хакерской атаки в феврале 2021 года, за которой, по мнению Белого дома, стояла наша страна. «Новая глава в наших отношениях с Россией», — говорят в фильме. Потом, с марта, начинаются длительные переговоры по Украине, российским военным базам и учениям, встречи Байдена и Путина, беседы с Лавровым. Выше уже говорилось, как часто упоминаются в фильме Россия и Путин. Для сравнения, фамилия Владимира Зеленского звучит только однажды, а сам он в кадре не появляется. В сюжете фильма он совсем не герой, для него тут места нет.

Да и сама Украина здесь напрямую рифмуется с Афганистаном. Сначала нам рассказывают, как Байден решил наконец-то вывести американских солдат из страны, потом подробно демонстрируют, какой катастрофой и для Афганистана, и для Байдена всё это закончилось. И затем — попытки реабилитировать США в глазах самих себя и всего мира через решение украинского конфликта. Одиссея Байдена заключается, по сюжету, в том, чтобы американских солдат не было за пределами США, но чтобы весь мир объединился заранее в ожидании решительного шага Путина. По большому счету только для этого, утверждают авторы, Байден в 2021 году ездит в Европу, для этого обсуждает климатические проблемы. «Чтобы сказать Путину: нас больше!» — говорит он в кадре.

Зритель из фильма узнает, что Байден проанализировал ситуацию с Крымом и пришел к выводу, что на его присоединение к России мир отреагировал только спустя год, что недопустимо. Почему для США так принципиально именно решить вопрос с Украиной? Потому что «если Украина падет, то Россия, впервые со времен падения СССР, перекроит карту Европы». А Европа — это новые друзья Америки, после того как Трамп со всеми (так в фильме) испортил отношения. А «российская автократия» — символ того, с чем демократ Байден борется всю жизнь.

Другое дело, что в поэме, по версии Дэвида Сангера, мы прочли лишь несколько глав. Путешествие Одиссея-Байдена только началось, и Сангер предрекает, что отношения с Россией станут главной проблемой Байдена как минимум на ближайшие три года. Это «приключение», развитие которого пока не определено, ясно только, что вся тщательная стратегия Байдена оказалась не слишком эффективной: экранного Путина совсем не смутило то, что Россия в своем конфликте с Украиной оказалась в меньшинстве перед Европой и США. И с 1 марта, которым заканчивается фильм «Год первый», Байден не смог придумать ничего качественно нового в своих отношениях с РФ. Но нас как зрителей при этом всё же очень волнует вопрос: так как же всё-таки Пенелопа, то есть американский народ? Что происходит на родине американского царя Одиссея, пока он путешествует, и справится ли он, подобно гомеровскому герою, с тем, что ждет его по возвращении? На эти вопросы фильм НВО не отвечает. Придется ждать сиквела.

Наталия Портякова, политобозреватель: «Мерси за комплиман»

С политической точки зрения фильм сложно назвать полноценным панегириком главе Белого дома, тем не менее он выглядит весьма комплиментарным. Это ощущение закрадывается уже в самом начале, когда под тревожную музыку зрителям мазками рассказывают про беспрецедентный комплекс проблем, встречающих 46-го президента США на въезде в Белый дом. Тут и бушующий COVID на фоне всего 2% вакцинированных американцев, и невиданная доселе поляризация общества как из-за расовых проблем, так и обвинений Дональда Трампа в фальсификации выборов, и, конечно, вездесущие российские хакеры, и Владимир Путин, и угроза авторитарного Китая.

Украинская тема и вовсе становится фоном для еще большей героизации Байдена. Если на российском телевидении глава Белого дома — это говорящий порой невпопад, а то и вовсе в пустоту человек с признаками начинающейся деменции, то у авторов «Первого года» он чуть ли не провидец, загодя предчувствовавший необходимость выстраивания альянсов с другими «демократиями мира» ради скоординированного ответа Москве на действия на Украине.

Даже сюжет про поспешный и весьма сумбурный вывод американских войск из Афганистана, задуманный как критический (впрочем, найти что-то позитивное в том, как США сбегали из Афганистана под натиском талибов, мог бы только клинический идиот), не обошелся без ноты сочувствия к ошибшемуся в своих расчетах Байдену и членам его команды. Здесь Байден уже, конечно, не герой. Но зато человек. Вот директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывает про то, как президент на добрых 30 секунд роняет голову, узнав о гибели американцев в результате взрыва смертника за пределами аэропорта в Кабуле во время попыток эвакуации войск и гражданских лиц из страны. А вот глава администрации Белого дома Рон Клейн напоминает, что Байден прежде всего отец, отправлявший некогда одного из своих сыновей служить на Ближний Восток.

Во многом такая картина складывается оттого, что главными героями выступают люди из администрации Байдена, большая часть которых всё еще работает на своих постах и, очевидно, рассчитывает продолжать там работать . Маленькую ложку дегтя, но и то всего одной фразой, добавляет единственный показанный в фильме республиканец, сетующий на то, что демократы так циклятся на штурме конгресса, чтобы избежать разговоров о «самой высокой за 30 лет инфляции, росте городской преступности, нелегальной иммиграции и нападках на первую поправку».