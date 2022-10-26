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США возложили ответственность на Киев за начало возможных переговоров с РФ

США считают, что решение о переговорах с Россией следует принимать Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США считают, что решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. Об этом во вторник, 25 октября, сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы ясно заявляли, что это решать Украине, решать президенту (Украины Владимиру. — Ред.) Зеленскому. Ничего об Украине без Украины», — сказала она.

Также она отметила, что Вашингтон видит свою задачу в обеспечении Украины всем необходимым.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

Ранее, 21 октября, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Согласно заявлению Пентагона, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Между тем Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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