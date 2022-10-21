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Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из США Ллойдом Остином. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе российского оборонного ведомства.

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«21 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил важности поддержания связи с Шойгу.

7 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, также есть возможности вести переговоры по телефону.

До этого, в мае, Шойгу и Ллойд также провели телефонные переговоры, стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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