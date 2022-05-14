Глава Минобороны Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин 13 мая обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине, в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что переговоры состоялись впервые с 18 февраля. Министр обороны США заявил о необходимости прекратить огонь на украинской территории, при этом отметил важность сохранения каналов связи.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

В то же время сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает ей успеха ценой банкротства США.

11 мая Остин заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США. По его словам, наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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