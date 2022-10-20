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Министр обороны Великобритании назвал важным поддержание связи с Шойгу

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил важности поддержания связи с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он рассказал 20 октября на слушаниях в парламенте.

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«Важно, чтобы мы поддерживали профессиональную связь с российским министром обороны и осознавали, что мы можем обсуждать важные вопросы в эти времена», — сказал Уоллес.

Он заявил об этом во время выступления, посвященного инциденту в Черном море, когда, по данным Лондона, российский истребитель выпустил ракету рядом с британским военным самолетом во время планового патрулирования 29 сентября. По его словам, российская сторона признала, что в международном воздушном пространстве произошел инцидент, и объяснила его технической неисправностью. Официальный комментарий Минобороны РФ пока не последовал.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.

До этого, в августе, сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

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