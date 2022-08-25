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Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря

Flightradar зафиксировал полет британского самолета-разведчика у Черного моря
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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt Si Pugsley RAF
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Самолет-разведчик военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании был отмечен в среду, 24 августа, в районе Крымского моста. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar.

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По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.

Когда самолет долетел до Румынии, то перестал отслеживаться сервисом.

Спустя несколько часов этот же самолет-разведчик пролетел в сторону Керченского пролива.

15 августа сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос над акваторией Баренцева моря.

Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ. Его действиями самолет Британии был вытеснен за пределы территории РФ.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Российский сенатор Сергей Цеков напомнил, что границы Российской Федерации надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам.

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