Самолет-разведчик НАТО заметили у границ России

Стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Это следует из данных сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint утром во вторник, 26 июля, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился на север. В период с 15:30 до 16:40 мск самолет облетал территории около Мурманской области, архипелага Новая Земля и Ненецкого автономного округа.

По данным портала Avia.pro, самолет-разведчик пролетел по траектории в 44 км от российской границы, что соответствует 2,5 минуты его полета.

Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.

Официальных заявлений о подъеме российских истребителей для сопровождения американского борта сделано не было.

В январе в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании. Одновременно снизилась активность украинских беспилотных летательных аппаратов.

31 декабря 2021 года самолет-разведчик США пролетел над Украиной. Полет был совершен незадолго до разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.