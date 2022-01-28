В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной

Над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании. Об этом в пятницу, 28 января, заявил начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

«В то же время над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», — сказал он ТАСС.

Он отметил, что активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

«Вероятнее всего, это связано с тем, что украинская армия, имея горький опыт, осознает риск того, что запущенный в сторону наших позиций БПЛА будет утрачен», — пояснил полковник.

Лещенко добавил, что также на это влияют погодные условия: помимо обледенения оптики, работа в плохих метеоусловиях требует высокой квалификации.

По его словам, градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика.

«Из привычных обвинений и призывов к западным партнерам перешел в разряд панических настроений, но уже для собственного населения. Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена», — сказал он.

Кроме того, полковник заявил, что ВСУ открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения. По его словам, в период новогодних праздников было отмечено отсутствие 15 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм) в месте отвода на территории, подконтрольной ВСУ.

27 января пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что за сутки было зафиксировано 37 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день Лещенко сообщил о присутствии в Донбассе американских наемников из ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.