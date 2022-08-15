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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, сообщили 15 августа в Минобороны РФ.

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Как отметили в ведомстве, воздушное судно было обнаружено дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — говорится в сообщении.

Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Святой Нос — мыс на восточном побережье Кольского полуострова.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.

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