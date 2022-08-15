В Совфеде назвали нарушение границ РФ проверкой реакции Москвы
Вторжение самолета-разведчика Великобритании на побережье Кольского полуострова в Мурманской области — это попытка проверить реакцию Москвы. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».
«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем», — сказал он.
Джабаров также напомнил о попытке британцев нарушить территориальные воды России возле Крыма. Тогда они получили предупреждение и прекратили провокации.
«Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — подчеркнул политик.
Ранее в этот день сенатор Сергей Цеков заявил, что границы РФ надежно защищены, вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться. Он назвал действия британского самолета угрозой и провокацией.
15 августа в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова в Мурманской области. На перехват самолеты поднимался МиГ-31, который вытеснил британский борт.
Российское оборонное ведомство неоднократно указывало на рост активности иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.
Так, 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам.
Часть полета самолет провел с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть присутствие.