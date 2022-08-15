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В Совфеде назвали нарушение границ РФ проверкой реакции Москвы

Сенатор Джабаров назвал нарушение британским самолетом границ РФ проверкой реакции Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вторжение самолета-разведчика Великобритании на побережье Кольского полуострова в Мурманской области — это попытка проверить реакцию Москвы. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».

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«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем», — сказал он.

Джабаров также напомнил о попытке британцев нарушить территориальные воды России возле Крыма. Тогда они получили предупреждение и прекратили провокации.

«Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день сенатор Сергей Цеков заявил, что границы РФ надежно защищены, вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться. Он назвал действия британского самолета угрозой и провокацией.

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова в Мурманской области. На перехват самолеты поднимался МиГ-31, который вытеснил британский борт.

Российское оборонное ведомство неоднократно указывало на рост активности иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

Так, 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам.

Часть полета самолет провел с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть присутствие.

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