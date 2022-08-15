В Совфеде отреагировали на нарушение границы РФ британским самолетом

Границы Российской Федерации надежно защищены, вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться. Об этом заявил 15 августа сенатор Сергей Цеков, комментируя информацию о нарушении воздушного пространства РФ самолетом-разведчиком Великобритании.

«Наши границы надежно защищены, и мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе. Подобные инциденты всегда будут пресекаться», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам Цекова, действия британского самолета угроза и провокация.

«Наглость для них, как говорится, второе счастье. Но пусть они помнят о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю», — добавил он.

Ранее в понедельник самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова в Мурманской области. На перехват самолеты поднимался МиГ-31, который вытеснил британский борт, сообщали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ неоднократно указывало на рост активности иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам.

Часть полета самолет провел с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть присутствие.