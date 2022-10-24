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Белый дом оценил призыв конгрессменов к переговорам с РФ по Украине

Белый дом заявил, что ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Белый дом оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине Об этом в понедельник, 24 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса», — сказал Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что в Белом доме знают об этом письме и ценят обеспокоенность происходящим на Украине. Однако, по его словам, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

Ранее в этот день Кирби опроверг намерение США послать войска на Украину.

21 октября стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Согласно заявлению Пентагона, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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