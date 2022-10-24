В Белом доме опровергли намерение послать войска на Украину

США не будут направлять свои войска на Украину. Об этом 24 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Ничего не изменилось относительно решения президента США Джо Байдена о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта позиция не изменилась», — сказал Кирби на брифинге.

Ранее, 21 октября, командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. Дивизия находится в Румынии, она была создана на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

До этого, 5 октября, политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».