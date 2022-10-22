Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины

Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострении конфликта. Об этом 21 октября сообщил телеканал CBS News.

«Командир подразделения несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью, и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, дивизия размещена в Румынии для участия в военных учениях. Американская дивизия появилась в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.