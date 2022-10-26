Столтенберг связал силу Украины на переговорах с Россией с успехом на поле боя

Успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален силе, которую она продемонстрирует на поле боя. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ в среду, 26 октября.

«В то же время мы знаем: то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя», — сказал генсек.

По его словам, чем сильнее Украина будет позиционировать себя в военных действиях, тем больше вероятность принятия политического решения о возвращении ей статуса суверенной страны, сообщает телеканал «360».

Также Столтенберг не дал точного ответа на вопрос о времени завершения конфликта, передает RT. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс будет столько времени поддерживать Украину, сколько понадобится, сообщается на сайте kp.ru.

«Мы не можем позволить Путину победить, так как это будет трагедия для украинцев, а также сделает нас более уязвимыми», — заключил он.

Накануне Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине. Также он призвал союзников НАТО, в том числе Италию, «взять на себя ответственность и сделать больше», так как Киев нуждается в увеличении поставок.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Киева.

В сентябре сообщалось, что Мелони заверила президента Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись украинского лидера в Twitter, которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии. Однако заявление Мелони о том, что страна продолжит поддерживать Украину, вызвало резкое осуждение со стороны подписчиков политика.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».