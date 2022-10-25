Генсек НАТО призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине. Об этом он заявил во вторник, 25 октября, в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

«Я ценю то, что Италия и другие союзники продолжают помогать Украине. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», — сказал он.

Также Столтенберг призвал союзников НАТО, в том числе Италию, «взять на себя ответственность и сделать больше», так как Киев нуждается в увеличении поставок.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Киева.

В сентябре сообщалось, что Мелони заверила президента Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись украинского лидера в Twitter, которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии. Однако заявление Мелони о том, что страна продолжит поддерживать Украину, вызвало резкое осуждение со стороны подписчиков политика.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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