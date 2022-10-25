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Зеленский выразил надежду на поставку Европой систем ПВО на Украину

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Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume
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Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 25 октября.

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По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона.

«Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданских», — сказал Зеленский.

Он отметил, что системы ПВО производит как Италия, так и Франция, Германия и другие страны.

По словам Зеленского, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Украины. Политик добавил, что в настоящее время она «полностью вовлечена в обсуждение в Брюсселе в целях отправки нам пакета новой военной помощи».

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем ПВО была создана еще в советское время и устарела.

16 октября представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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