Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что страна продолжит поддерживать Украину, вызвало резкое осуждение со стороны подписчиков политика. Свои комментарии они оставили под публикацией Мелони в Twitter.

Одни пишут, что 70% итальянцев не согласны с мнением Мелони, другие призвали премьера не говорить от имени граждан страны, а высказываться только от себя лично.

«Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского, а не Италия», — написал Alexanderxxvii1.

Многие пользователи назвали нового премьера разочарованием для итальянцев и клоунессой, которая поддерживает конфликт на Украине и будет тратить деньги налогоплательщиков на киевский режим.

«Думаю, вас ждет то же самое, что и Лиз Трасс!» — предсказала KarenMa81634475, напомнив о британском премьер-министре, которая ушла в отставку через полтора месяца после избрания на пост.

22 октября лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра, она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

Политик объявила состав своего правительства за день до этого. Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии. Некоторые должности заняли представители «Лиги» и «Вперед, Италия», которые вместе с политсилой Мелони победили на выборах.

21 октября в итальянском городе Генуя на центральной площади Де Феррари около 200 человек приняли участие в акции протеста против отправки оружия на Украину. Комментируя «Известиям» итоги выборов в стране, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит.

В сентябре сообщалось, что Мелони заверила президента Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись украинского лидера в Twitter, которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии.

В Кремле заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране» и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.