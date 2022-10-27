России не нужен ядерный удар по Украине — в этом нет ни политического, ни военного смысла. Об этом Владимир Путин заявил 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тем не менее он подчеркнул: пока существует оружие массового уничтожения, всегда есть опасность его применения , и вновь напомнил об угрозе использования Киевом «грязной бомбы». Кроме того, президент рассказал о неизбежности проведения СВО , а также о том, знал ли китайский лидер Си Цзиньпин заранее о начале спецоперации. Глава РФ обрисовал контуры нового многополярного мира и призвал граждан европейских стран не верить, что РФ — враг . Ключевые моменты выступления президента и экспертный взгляд на международные проблемы — в материале «Известий».

«Давайте вести диалог»

Начало главной пленарки XIX ежегодного заседания «Валдая» задержалось . Но время у участников украдено не было: Владимир Путин отвечал на вопросы отечественных и зарубежных экспертов более трех часов . В начале своей речи глава РФ проанализировал политику западных стран, которые предприняли целый ряд шагов, направленных на обострение ситуации. В их числе разжигание войны на Украине в 2014 году, тайваньский вопрос, дестабилизация продовольственного и энергетического рынков.

— Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная , — указал он.

Россия не считает себя врагом Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Путина, перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или попытаться вместе сделать мир более стабильным и безопасным. Западные государства отвергают любые другие модели управления и продвигают лишь свою версию демократии — либеральную, заметил российский лидер. Однако мир по своей природе многообразен, так что попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены . Глава РФ убежден, что настоящая демократия в многополярном мире предполагает возможность любого народа выбирать свой путь и свою социально-политическую систему.

— Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, — сказал он.

Вместе с тем, российская сторона не считает себя врагом западных государств. Владимир Путин подчеркнул, что американофобия, франкофобия — такие же примеры расизма, как и русофобия . «Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада », — заявил президент.

— Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие , — сказал глава государства, добавив, что в ответ РФ получила растущее давление и создание напряженности у ее границ.

Новый миропорядок, по словам российского лидера, должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным. Кроме того, более открытыми и справедливыми необходимо сделать мировую экономику и торговлю. В Москве считают неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов. Подобные платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, автоматизированными и не зависеть от единого центра управления . С учетом того, что США используют доллар как оружие, будет наблюдаться стремление к независимости, а также развиваться расчет в национальных валютах.

Россия не считает себя врагом Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» также отметил: специфика современного этапа развития международных отношений заключается в том, что мир движется в сторону многополярности.

— С другой стороны, мы наблюдаем и процесс новой консолидации Запада. Причем в него пытаются вовлечь и глобальный юг, — считает он. — В итоге происходит противостояние между установкой на реставрацию прошлого и запросом на развитие новых не только многополярных, но и многосторонних механизмов и институтов, которые бы соответствовали реальности нового XXI века . Вокруг этого сейчас идет основная борьба.

«Получается, гражданская война?»

Дискуссия не могла обойти вопросы украинской тематики и проведения СВО. Владимир Путин считает, что происходящее на Украине стало частью тектонических изменений в миропорядке . Они были вызваны неизбежной логикой событий, возникших не по вине Москвы, напомнил президент. Открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине, по мнению главы государства, вовсе можно считать хамством. Причем без принятия решения о спецоперации, ситуация для России становилась бы только хуже .

— Расширение НАТО за счет Украины было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали, но просто игнорировали , напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности, — напомнил он. — Очередная попытка [договориться о нерасширении] в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и все.

Киев же и вовсе публично отказался от выполнения Минских соглашений, добавил президент. При этом Владимир Путин подчеркнул, что во время своего визита в КНР на Олимпиаду он не предупреждал председателя Си Цзиньпина о намерениях начать спецоперацию на Украине.

Россия не считает себя врагом Запада Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в VIP-секции Национального стадиона, 4 февраля 2022 года Фото: Global Look Press/Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

С ее началом РФ ничего не потеряла, а главным приобретением стало укрепление суверенитета , уверен глава РФ. Определенные экономические издержки есть, но в целом «пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден, российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям ».

Комментируя планы спецоперации, которые, по словам модератора, научного директора клуба «Валдай» Федора Лукьянова, «общество не очень понимает», президент пояснил: главная цель — помощь Донбассу . Более того, Россия не могла просто признать независимость республик и бросить их — без включения в состав РФ регион бы не выжил.

Глава РФ вновь напомнил, что русские и украинцы — это один народ. «Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболваненные нацистской националистической пропагандой», — сказал он.

— У нас же тогда, получается, гражданская война, с частью собственного народа? — поинтересовался Федор Лукьянов.



— Отчасти да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин , — отреагировал Владимир Путин.

Россия не считает себя врагом Запада Переговоры России и Украины в Гомельской области, 28 февраля 2022 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Переговоры с Украиной пока вряд ли возможны, и об этом, прежде всего, говорит позиция Киева и Вашингтона, сказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

— В ситуации, когда Украина используется как территория, где и разворачивается эта борьба, России важно показать, что она одерживает победу не над Киевом, а именно над Вашингтоном . Понятно, что если переговоры и пройдут, то только при посредничестве какого-то сильного развитого государства, — уверен эксперт.

Однако ни один из лидеров таких стран пока каких-то значительных успехов на этом направлении не добился, констатировал Фетисов.

РФ не нужен ядерный удар

Не остался в стороне и «ядерный вопрос», который на сегодняшний день волнует все мировое сообщество. Владимир Путин ясно дал понять: пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения . Однако РФ никогда не говорила о его применении по своей инициативе, а отвечала «намеками» на заявления других стран.

Цель такой «возни» с ядерной тематикой очень примитивна: эти провокации необходимы Западу, чтобы столкнуть союзников и нейтральные страны с Россией , убежден президент. При этом РФ не нужен ядерный удар по Украине, «смысла нет — ни политического, ни военного» , заявил Владимир Путин. Москва же неспроста обнародовала данные спецслужб о «грязной бомбе», которую создает Киев, потому что имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать, сказал он.

Россия не считает себя врагом Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать, — заявил президент.

Гендиректор РМСД Андрей Кортунов пояснил, что несмотря на специфичность темы контроля над ядерным оружием, ее обсуждение постепенно тоже должно выйти на многополярный уровень.

— Все-таки по-прежнему существуют две ядерные сверхдержавы США и РФ, все остальные обладающие ядерным оружием страны не приближаются к их масштабам . В этом смысле мир по-прежнему остается биполярным. Хотя ядерное оружие тоже имеет тенденцию к распространению и тот же контроль над вооружениями на каком-то этапе должен из биполярного формата переместиться в многополярный . Надо в эти обсуждения вовлекать Китай и другие как азиатские, так и европейские страны, — добавил эксперт.

Глава государства же напомнил, что единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства — это США. Против Японии в годы Второй мировой войны.

Карабахский вопрос

Владимиру Путину также задали вопрос и о карабахском конфликте , который уже несколько десятилетий остается неразрешенным. По словам главы РФ, Москва в течение многих лет предлагала Еревану урегулировать сложившуюся ситуацию путем передачи пяти районов Нагорного Карабаха Баку .

— Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений . На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной — отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий . Зачем их держать? — рассказал российский лидер.

Россия не считает себя врагом Запада Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Россия считала такой вариант справедливым и хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе. Однако армянское руководство пошло своим путем , что в том числе привело к актуальным событиям. РФ поддержит любое решение армянского народа касательно деэскалации вокруг Нагорного Карабаха , заверил президент. Впрочем, российский лидер указал на то, что Армении надо договариваться с азербайджанской стороной, чтобы условия мира были приемлемы и для них.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, здесь важна политическая воля, чтобы достигнутые договоренности были реализованы.

— В рамках таких сложных конфликтов как в Карабахе риторика должна быть подкреплена конкретными действиями, иначе это ведет к новой эскалации, — заявил он «Известиям».

«Вакханалия в сфере энергобезопасности»

Владимир Путин также отметил, что Россию пытаются обвинить во всем, включая «погасший свет» в европейских городах . Хотя при разногласиях «Газпрома» и Молдавии по контракту на поставки газа, он попросил пойти навстречу Кишиневу. В итоге контракт был заключен на условиях молдавских властей.

Также президент обратил внимание на молчание европейских стран по поводу инцидентов на «Северных потоках», несмотря на то, что эти проекты общие. Российский лидер отметил, что у Запада в этой ситуации «хватает наглости» обвинять в подрыве саму РФ, в то время как конкретные доказательства российской стороны практически игнорируется .

Россия не считает себя врагом Запада Фото: REUTERS/Danish Defence Command

Владимир Путин напомнил, что «Газпром» недавно обнародовал фотографии инцидента, произошедшего на газопроводе «Северный поток» еще в 2015 году. Тогда при плановом обследовании проекта обнаружили уничтожитель мин, принадлежащий НАТО. Однако эту информацию в европейских СМИ никто не распространил, поскольку и в этой области наблюдается монополия.

По словам российского лидера, Запад сам устроил вакханалию в сфере энергобезопасности, поспешив с зелеными инициативами, не подготовив для этого все заранее . При этом Владимир Путин напомнил, что Москва не отказывает Европе в поставках нефти и газа — уцелевшая нитка СП-2 с мощность в 27,5 млрд куб. м готова к эксплуатации, но «не хотят — не надо». Позже президент отметил, что сейчас ведутся переговоры по диверсификации поставок с Индией, Китаем и другими странами.

Россия не считает себя врагом Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В завершении президент пожелал рядовым гражданам стран Европы и США бороться за повышение зарплат и призвал не верить тем, кто заявляет, что «Россия является противником. Россия ваш друг» .