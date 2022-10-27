Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин с учетом единства народов РФ и Украины отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции как «гражданской войны», но отметил, что государства разные. Об этом он заявил 27 октября, отвечая на вопросы на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Отчасти — да», — ответил он на соответствующий вопрос.
Глава государства отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.
В ходе своего выступления российский лидер также заявил, что единство российского и украинского народов — это исторический факт. Путин напомнил, что раздел русского народа начался еще в 19 веке и постоянно поддерживался Западом. Позже из этого вылился целый культ, основанный на принципе «разделяй и властвуй», отметил президент.
Ранее, 18 октября, главнокомандующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин также заявил о том, что граждане России и Украины являются один народом. Он указал, что важно, чтобы Украина была независимым государством, дружественным России.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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