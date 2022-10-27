Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной
Мир
Ограничения подачи электроэнергии в Одессе могут продлиться до весны
Общество
Путин назвал историческим фактом единство россиян и украинцев
Мир
Двух жителей Чехии приговорили к тюремным срокам за высказывания об украинцах
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Мир
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Мир
Экс-сенатор США заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»
Экономика
Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций
Общество
Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет
Мир
Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества
Мир
Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН
Общество
Власти переселят жителей четырех сел Белгородской области из-за режима ЧС
Сюжет:

Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной

0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин с учетом единства народов РФ и Украины отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции как «гражданской войны», но отметил, что государства разные. Об этом он заявил 27 октября, отвечая на вопросы на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

«Отчасти — да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава государства отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.

В ходе своего выступления российский лидер также заявил, что единство российского и украинского народов — это исторический факт. Путин напомнил, что раздел русского народа начался еще в 19 веке и постоянно поддерживался Западом. Позже из этого вылился целый культ, основанный на принципе «разделяй и властвуй», отметил президент.

Ранее, 18 октября, главнокомандующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин также заявил о том, что граждане России и Украины являются один народом. Он указал, что важно, чтобы Украина была независимым государством, дружественным России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022