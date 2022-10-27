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Путин рассказал анекдот об энергетической ситуации в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал анекдот об энергетической ситуации в мире:

«Сын спрашивает у папы:
— Папа, почему так холодно?
— Потому что Россия напала на Украину.
— А мы тут причем?
— Мы ввели санкции, чтобы России было плохо.
— А мы что, русские?»

Зал отреагировал смехом.

Путин же добавил, обращаясь к гражданам ЕС и США, что все энергопроблемы, которые сейчас возникают, никак не связаны с действиями России. Причиной их стали системные ошибки политического руководства этих стран.

Ранее в ходе выступления Путин призвал европейцев бороться за повышение зарплат и помнить, что Россия им друг. По его словам, нельзя верить тому, что Россия является противником западных стран.

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Москва будет делать всё ради укрепления отношений, заверил он.

Также он сказал, что Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, однако если страны Евросоюза (ЕС) не хотят его получать, то РФ не будет настаивать. Он напомнил, что после взрывов на «Северных потоках» остался только один газопровод, он работает. Россия может прокачивать по нему 2,5 млрд куб. м, но ЕС отказывается.

Ранее в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что ЕС якобы смог заместить весь газ, который не был поставлен из России в текущем году. Но компании и потребители вынуждены платить за это огромную цену.

Ранее в октябре руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», что текущие цены на газ в Европе в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. При этом мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Санкционное давление на РФ усилилось в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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