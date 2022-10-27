Российский президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», его тема в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех», а также ответил на вопросы участников заседания. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».

О правилах

На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о серьезных сдвигах, которые произошли и происходят в мире. О правилах, непонятно кем придуманных. Вообще непонятно, на чем основаны эти правила. Вообще, есть ощущение, что есть попытка утвердить только одно правило: чтобы власть предержащие имели возможность жить вообще без всяких правил, чтобы власть предержащие имели возможность жить привольно и им бы все сходило с рук.

О власти над миром

Так называемый Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов, направленных на обострение – это обострение ситуации на Украине, провокации на Тайване. Плюс к этому, еще и уничтожение общеевропейский газопроводов. Это запредельные вещи, но мы являемся свидетелями этих событий. Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта опасная. Никто не имеет права на самостоятельное развитие.

О возвращении мира

Но игра эта опасная и кровавая, она отрицает самобытность народов. Даже если об этом никто не говорит, на практике это так и выглядит. В этой связи напомню о предложениях России Западу о возвращении мира и безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз отшвырнули в сторону. Кризис приобрел глобальный характер.

Об упрощении

Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Климатические вызовы перестали быть на виду. Но от этого они ведь никуда не исчезли. Биоразнообразие важно. Однако также важно и другое разнообразие — творческое, культурное. Однако Запад традиционно стремится к упрощению. А это снизит и творческий потенциал самого Запада.

Не случайно Запад утверждает, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. И своей политикой настаивают на этом фактически.

Об ослеплении

Еще Александр Исаевич Солженицын в 1978 говорил о характерном для Запада ослеплении. Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное состояние. От нее один шаг до желания самих непогрешимых уничтожить тех, кто им не нравится. Как они говорят, отменить.

О «происках Кремля»

Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. (…) Уже в XX веке либералы стали заявлять, что у так называемого открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена или отменена. Любая критика наших оппонентов воспринимается как происки Кремля! Бред какой-то, до чего скатились. Мозгами как-то пошевелите, можно ведь поинтереснее что-нибудь придумать.

Об отмене

История расставит все на свои места. И отменит не произведения величайших лидеров мировой культуры, а тех, кто почему-то решил, что может этой культурой распоряжаться. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин.

О выгоде

Запад сразу [когда это стало возможно] поменял многие правила. Как стало выгодно что-то для себя — так сразу на ходу меняют правила. Все остальные варианты и формы народовластия, они с презрением, через губу, отвергали. Так и продолжается с колониальных времен.

О либерализме по-американски

Вашингтон по привычке продолжает называть существующий порядок по-американски «либеральным». Но на самом деле этот порядок все больше порождает хаос и становится все менее терпимым. Это доктринальный кризис неолиберальной модели по-американски. Им нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования.

О фундаменте

Все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. Это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы должны строить свое будущее.

О традиционных ценностях

Развитие должно идти именно в диалоге цивилизаций. С опорой на духовно-нравственные ценности. Традиционные ценности — это не какой-то свод постулатов, которых надо придерживаться всем. Конечно, нет. Их отличие от неолиберальных ценностей в том, что они уникальны в случае каждого народа, их нельзя навязать. Их можно только уважать.

О западном шаблоне

Попытка Запада загнать всех под один шаблон обречены, ничего из этого не выйдет. Если раньше с Америкой позволяли себе спорить разные страны и это выглядело чуть ли не как сенсация, сегодня самые разные страны отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях.

О единственном шансе Европы

Многополярность — единственный шанс для той же Европы восстановить политическую и экономическую субъектность. Сегодня эта субъектность Европы, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, сильно ограничена.

О самонадеянности

Самонадеянное стремление к единоличному диктату, на самом деле, оборачивается снижением авторитета таких лидеров. Это касается Соединенных Штатов. (…) Сегодня документы подписывают, завтра от них отказываются. Стабильности нет вообще, ни в чем.

О двух Западах

Есть как минимум два Запада — Запад традиционных ценностей. Этот Запад нам в чем-то близок, у нас общие корни. Но есть другой Запад — агрессивный, космополитичный. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится.

Об отказе от сотрудничества

Россия, слава Богу, пережила все трудности того времени (начала 2000-х). Экономика начала развиваться, обороноспособность начала развиваться. Мы пытались выстроить отношения и с Западом, и с НАТО. Посыл был один: давайте жить дружно. Что же мы получили на это? Получили по всем практически возможным направлениям сотрудничества — «нет». И растущее давление у границ России.

О развитии России

Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся стать каким-то гегемоном. Мы не предлагаем заменить однополярность, двухполярность, трехполярность. […] Это стало бы новым тупиком.

О техноконкуренции

Сегодня новые центры мирового развития обладают уникальными технологиями в самых разных областях и могут конкурировать с западными транснациональными компаниями. (…) Вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности. Пользу должно получать большинство.

О сокращении неравенства

Технологическое развитие должно не усиливать неравенство, а сокращать его.

О евразийском потенциале

Западная цивилизация не единственная на нашем евразийском пространстве. Больше населения сосредоточено на Востоке. Ценность Евразии в том, что она обладает гигантскими ресурсами и возможностями.

О ближайшем десятилетии

Впереди, наверное, самое опасное, важное и непредсказуемое десятилетие со времен Второй Мировой войны. Верхи не могут, а низа не хотят жить, как раньше, если говорит словами классика.

О новом историческом рубеже

Развал СССР разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада завершается. Мы стоим на новом историческом рубеже. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это сделать. А большинство народов сопротивляется, положение революционное. Такое положение чревато целой цепочкой конфликтов. Разрешить эту ситуацию — вот сегодняшняя задача. Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный. [Наша задача] — строить симфонию человеческих цивилизаций.

О тектонических изменениях

Тектонические изменения происходят и будут происходить, и наши действия здесь ни при чем. Они просто высвечивают некоторые события наиболее ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться быстрее. Они являются неизбежными., это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении.

О потерях

Что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки — и прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением СВО. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери. Но то, что происходит, в конечном счете идет на пользу России и ее будущему.

О независимости

Мы сами только недавно поняли, что превращаемся в какую-то полуколонию — мы ничего не можем сделать без одобрения наших западных партнеров: ни финансовых расчетов провести, ни технологии развивать, ничего. Ощущение было, что щелкни — и все развалится. Ан нет, не развалилось. Мы сами, наконец, осознали, что мы великая страна. (...) выяснилось, что получается у нас, оказывается.

О солидарности

Еще одна важная составляющая носит духовный характер. Такой широкий лозунг «Своих не бросаем» сидит глубоко в сердце каждого русского и других россиян.

Про 24 февраля

Что произошло? Помимо расширения НАТО за счет Украины и все об этом знали. […] Второе, что важно — под покровительством своих западных кураторов публично отказались от исполнения Минских соглашений. Публично. Бывший президент прямо сказал, что он подписывал, но думал, что они никогда не будут исполнены. Что еще нужно? Что это означало для нас? Означало, что мы должны что-то делать с Донбассом? Что-то для себя решить. А что мы могли сделать? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить на произвол судьбы — недопустимо. Значит, что? Принять их в состав России. Они одни не выживут.

Нет (ощущения, что противника недооценили). Мы же видели, что происходит. Восемь лет происходило создание укрепрайона на Донбассе. И дальше было бы для нас только хуже. Восемь лет шло освоение территории НАТО.

О госперевороте на Украине

Зачем надо было проводить госпереворот? Янукович сам отказался от власти. Зачем надо было проводить кровавый переворот, ну может быть только один ответ – показать, кто в доме хозяин. По-другому я просто не могу объяснить эти действия.

О единстве с Украиной

Мы [с украинцами] — единый народ, даже изменения в языке начали возникать только в 14 или 15 веке под влиянием Польши. Конечно, с развитием этноса возникают разные процессы. Если одна часть решила, что она считает себя отдельным народом, к этому можно относиться только с уважением.

О дальнейшем плане СВО

Самое главное — помощь Донбассу. ЛНР освобождена полностью, идут мероприятия, связанные с ДНР. А что планирует Генштаб, я знаю, конечно, но это не тот случай, когда надо в деталях его выдавать.

О возможности ядерного удара

Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Цель сегодняшней возни вокруг ядерного оружия, она очень примитивна. Этот диктат Запада, их попытка надавить на всех участников международного общения, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить всех, что надо всем вместе противостоять России. Нагнетание тезиса о возможном применении оружия со стороны России используется именно для этих целей — повлиять на нейтральные государства.

О ЗАЭС

Вы просили, чтобы там находились представители МАГАТЭ, они там. Они живут прямо на территории АЭС, они своими глазами видят что происходит, откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит, что украинцы ее обстреливают. Ну это же бред. Они стремятся к какому-то ядерному инцинденту, чтобы возложить ответственность на раздуть и раздуть какой-то новый виток борьюы с россией

О «грязной бомбе»

Теперь новая задумка. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива преобразовали немного, подорвали и сказали, что Россия это сделала. Но нам не нужно это делать. Для нас нет смысла никакого в этом.

О применении ядерного оружия

Единственное государство, которое применило ядерное оружие против неядерной державы — это США. Какая цель? Что Япония угрожала чьему-то суверенитету, какая-то военная целесообразность была? Нет. У нас есть военная доктрина, пусть прочитают, в которой написано, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие — для защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности российского народа.

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