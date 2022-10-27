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Путин призвал жителей Запада не верить негативу о России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президенту РФ Владимиру Путину в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» предложили обратиться с посланием к жителям западных стран. В ответ глава государства призвал бороться за повышение зарплат и помнить, что Россия им друг.

«Жителям западных стран хочу сказать самое главное — боритесь за повышение зарплаты, это первое. Второе — не верьте тому, что РФ является вашим противником. Россия — ваш друг», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств.

«Мы знаем, что у нас там очень много друзей, и мы будем строить отношения с западными странами, опираясь именно на эти группы населения», — указал глава государства.

Путин добавил, что Москва будет делать всё ради укрепления отношений.

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

Ранее в ходе сессии президент заявил, что Россия не хочет становиться новым гегемоном, а лишь отстаивает свое право на существование. Ее позиция заключается в том, что демократическое мироустройство должно выстраиваться на законе и праве, а также на принципах уважения и доверия.

Сейчас, по словам российского лидера, у человечества есть только два пути — или накапливать груз проблем, или попытаться вместе сделать мир более стабильным и безопасным.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.

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