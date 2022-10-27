Путин рассказал об основах нового миропорядка

Новый порядок в мире должен основываться на законе и праве, быть свободным и справедливым. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Смысл сегодняшнего исторического момента состоит в том, что перед всеми государствами открываются возможности для своего пути развития. Новый миропорядок должен основываться на законе и правилах», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Россия только отстаивает свое право на существование и не хочет становиться новым гегемоном. Ее позиция заключается в том, что демократическое, справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия. В то время как предлагаемый Западом порядок призван дать ему возможность жить без правил.

Также российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств», указал он.

Сейчас, по словам российского лидера, у человечества есть только два пути — или накапливать груз проблем или попытаться вместе сделать мир более стабильным и безопасным.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.В этом году в дискуссиях принимают участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.