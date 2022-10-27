Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире

Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», — сказал он.

Президент уточнил, что дестабилизация рынков является последствием системных ошибок.

«Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — добавил российский лидер.

По его словам, политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Открытие XIX пленарного заседания дискуссионного форума «Валдай» в Москве состоялось 24 октября. Встречи продлятся до 27 октября. Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году.

Накануне Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Он указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

9 октября китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Ранее, 3 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.