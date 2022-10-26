Путин указал на высокий конфликтный потенциал в мире

Конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким, заявил 26 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», — заявил он.

Президент указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

Путин также отметил, что сегодня мир может наблюдать становление многополярности. Между тем президент указал, что некоторые страны пытаются удержать гегемонию любым путем.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», — добавил Путин.

Он также добавил, что ряд геополитических игроков «не гнушаются прямыми диверсиями»

«Имею ввиду организацию взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока», — пояснил президент.

9 октября китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

29 сентября Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Он указал, что однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. Президент РФ также отметил, что это движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.

В конце августа Путин также говорил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа.