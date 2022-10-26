Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин не поздравил Сунака с избранием на пост премьера Британии
Общество
В Херсоне произошло нападение на РОВД
Мир
Шойгу заявил главе минобороны КНР о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Политика
Владимир Путин проведет оперативное заседание с постоянными членами Совбеза РФ
Экономика
Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев
Армия
В ЛНР сообщили о бое между наемниками из Польши и ВСУ под Лиманом
Общество
В Москве почтили память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке
Авто
Автозавод «Урал» представил прототип электрогрузовика
Политика
В СФ допустили вероятность переговоров России и США по ситуации на Украине
Общество
Почти 350 сирот из Донбаса устроены в приемные семьи России
Мир
WP сообщила о признании Киевом бессилия против ударов по энергосистеме
Мир
Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана

Путин указал на высокий конфликтный потенциал в мире

0
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким, заявил 26 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», — заявил он.

Президент указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

Путин также отметил, что сегодня мир может наблюдать становление многополярности. Между тем президент указал, что некоторые страны пытаются удержать гегемонию любым путем.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», — добавил Путин.

Пойдут в рост: Путин заявил о роли суверенных государств в новой эпохе
Как президент оценил перспективы развития России и какую пользу в уходе иностранных компаний он увидел

Он также добавил, что ряд геополитических игроков «не гнушаются прямыми диверсиями»

«Имею ввиду организацию взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока», — пояснил президент.

9 октября китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

29 сентября Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Он указал, что однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. Президент РФ также отметил, что это движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.

В конце августа Путин также говорил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022