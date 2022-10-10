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В Китае предрекли конец гегемонии США

Global Times предрекла падение американской гегемонии из-за энергетического кризиса в Европе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Joao
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС предвещает падение глобальной американской гегемонии. Такое мнение выразили в китайской газете Global Times в воскресенье, 9 октября.

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«На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США», — отмечается в публикации.

Уточняется, что американская сторона может использовать конфликт вокруг Украины для расширения и укрепления сети союзников. Кроме того, из-за санкций у ЕС не останется выбора, кроме как импортировать СПГ из США, что играет на руку лишь американцам.

Издание пишет, что среди стран Европы растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду от их трудностей.

«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что американские интересы конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», — добавляется в материале.

Кроме того, у США возникли конфликты с другими странами, помимо Европы. Так, ослабление американской гегемонии может выразиться в том, если всё больше стран признают необходимость противостоять конфликтам интересов и защищать собственные.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

До этого, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ подчеркнул, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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