Путин назвал однополярную модель мира устаревшей

Однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее, в июне, президент заявил, что как бы Запад ни пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

В том же месяце глава государства указал, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. По его словам, сейчас значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно.

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